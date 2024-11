PUUST JA PUNASEKS Mis peaks juhtuma, et valitsev Eesti meister Flora jääks medalita?

Eesti jalgpalli Premium liigas on mängida jäänud vaid üks voor. Kui FCI Levadia kindlustas meistritiitli mõnda aega tagasi, siis heitlus teiste medalite nimel on tihe: Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond on 69 punkti peal, FC Flora jääb neist kahe silma kaugusele. Millised on variandid järgmisel laupäeval mängitava viimase vooru eel?