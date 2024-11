New Yorgi maraton võideti kõigest kuuesekundilise vahega!

Mõlemad võitjad eraldusid lähimatest konkurentidest viimasel mõnesajal meetril. Nageeye ega Chepkirui polnud varem New Yorgi maratonil triumfeerinud.

«Finišis mõtlesin, kas näen und: ma võitsin New Yorgis!» teatas Nageeye pärast jooksu, vahendab Guardian. 35-aastane Hollandi maratoonar osales sel võistlusel neljandat korda, varem jäi tema laeks kolmas koht. «Teadsin, et kui elan esimesed 36 kilomeetrit üle, siis võidan.» Teadupärast on maratoni distants nõks üle 42 kilomeetri.