VIDEO Pikalt vigastuspausilt naasev Raieste võib Baskonia päästeoperatsioonis täita olulist rolli

Rahvusvahelisel tandril on tiimi saldo 4:3. Võidetud on kõik kodumatšid, teiste hulgas murti maha ka Belgradi Partizan ja Madridi Real.

Hispaania kõrgliigas (ACB) on kuuest kohtumisest kaotatud aga koguni neli. Samas on vaid korra kohtutud Euroliiga meeskonnaga, Barcelonast saadi võõrsil ka jagu. Eile jäädi aga Kanaaridel alla kohalikule Gran Canariale 86:92.

«Meil nappis viimasel veerandajal energiat. Nemad olid argessiivsemad ja meie ei suutnud füüsilisusele vastata. Ülejäänud mäng oli hea, kuigi tegime ka lubamatuid vigu,» analüüsis peatreener Pablo Laso matši, kus otsustav neljandik kaotati 17:27.

Tegelikult on mängu lõppudes kustumine mõistetav. Kahe Euroliiga topeltvooru tõttu oli eilne kohtumine 20 päeva jooksul juba kaheksas. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks tõik, et Baskoniat segavad vigastused. Juba mõnda aega on mänge kõrvalt vaadanud vajadusel mitut positsiooni katta suutvad Tadas Sedekerskis ja Sander Raieste.

Kubememurest paranev eestlane käis viimati platsil 5. oktoobril. Kannakõõluse valudega maadleva leedulase vigastuspaus on homseks kestnud kolm nädalat. Vitoria ajalehe Noticias de Alava info kohaselt peaks mõlemad sel nädalal platsile naasma. Baskonia külastab reedel Barcelonat ning võõrustab pühapäeval ACB uustulnukat Lleida Forcat.

Kindlasti ei hakka Raieste tiimi rünnakutel vedama, kuid Laso on korduvalt märku andnud, et loodab igal juhul mitmekülgse ääremängija abile. Meenutame, et meie mees polegi saanud veel päris tervena kuulsa peatreeneri käe all end näidata. Tervisemure pookis end külge juba hooajaeelsel perioodil.

«Eesmärk on jõuda karikavõistlustele. Loodetavasti mängime iga päev järjest paremini ja jõuame sihile. Tahaks, et saldo oleks 6:0, aga on hoopis 2:4. Aga tulemas on veel palju ja tähtsaid mänge,» sõnastas Laso lähiaja eesmärgid.

Hispaanias kehtib süsteem, kus liigahooaja esimese poole kaheksa paremat (või seitse, kui võõrustaja ei kuulu nende hulka) pääsevad veebruaris peetavale karika-finaalturniirile. Baskonia on praegu 14., aga tabel püsib päris tihe.

Novembri lõpus saabuvas EM-valiksarja aknas Euroliigas pausi ei tehta. Seetõttu ei saa Eestit matšides Poola vastu abistada ka Raieste.

