WRCs on käes «vana hea» luiskamise aastaaeg

Hyundai on välja hõiganud lepingud Thierry Neuville'i ja Ott Tänakuga. Tiimipealik Cyril Abiteboul on öelnud, et otsitakse ka kolmandat täiskohaga sõitjat. Kuulduste kohaselt on sellele positsioonile soosik praegune M-Spordi esinumber Adrien Fourmaux.