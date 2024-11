Mida arvab Tänak tööandja Hyundai uuest plaanist?

Lõuna-Korea võistkond on viimastel aastatel jäänud kindlaks taktikale, et kaks Rally1 meest teevad kaasa täispika hooaja, kolmandat autot jagatakse. Tänavu said nii lisaks Thierry Neuville'ile ja Ott Tänakule i20 hübriidmasinaga kihutada koguni kolm sõitjat: Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul on aga selle hooaja jooksul andnud korduvalt mõista, et nüüd tahetakse jätkata kolme põhisõitjaga. Eelkõige jahitakse Neuville'i ja Tänaku kõrvale prantslast Adrien Fourmaux'd, aga vähemalt ametlikult pole diilist veel teatatud.

«Arvatavasti sõltub kõik sellest, kuidas olukorda käsitleda. Toyotas on see töötanud, nii et tõenäoliselt võib see toimida,» ei võtnud Tänak konkreetset seisukohta.