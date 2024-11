Koondise värske peatreener Ševoldajeva: Eesti klubid peavad naiste jalgpalli rohkem panustama

«Koondisele seatud eesmärgid saab üles ehitada toetudes meie kõige ambitsioonikamatele jalgpalluritele. Eestis on naised, kes jõudnud välja Itaalia ja Hispaania kõrgliigadesse ning kes mängivad praegu Šveitsi meistrisarjas. See näitab, et meie naised on võimelised võistlema kõrgel Euroopa tasemel.

Nende seatud latt on päris kõrgel ja mis oleks parem, kui ehitada selliste mängijate ümber naiskond, kuhu kuulub päris palju noori (siinkohal viitab Ševoldajeva neidude U17 ja U19 koondiste viimaste aastate tulemustele, mis on varasemaga võrreldes selgelt paremad). See võiks olla edu võti.

Eesti kohalikul tasandil on oluline, et meie tippklubid hakkaksid rohkem tüdrukute ja naiste jalgpalli toetama, et tagada toimiv rohujuuretasand ja kvantiteet. Minu fookus läheb jällegi selle kvantiteedi pealt kvaliteedi tekitamisele – kuidas teha nii, et Eesti parimad mängijad saaksid treenida kõige parematest keskkondades.

See hõlmba ka seda, et meie klubid toetaksid võimalikult palju, et täiskasvanud naismängijad saaksid treenida parimatest võimalikes tingimustes. On klubisid, kes teevad selle nimel kõik, mis võimalik. Aga on ka klubisid, kus sellega seis keerulise, mille tagajärjeks on mängijate väljalangemine.