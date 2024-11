Turmtule alla jäänud Soome aasta kergejõustiklane: jäi mulje, et olen riigireetur

Suvel Roomas toimunud EMil pronksi võitnud Helander jahmatas Soome kergejõustikuringkonda eelmisel nädalal, kui teatas, et kolib Taani Aarhusi oma tüdruksõbra juurde elama. Lisaks elukohariigile vahetas ta ka treenerit, Tero Pitkämäki asemel on tema juhendajaks nüüd Petteri Piironen.

Reedel valiti Helander Soome aasta kergejõustiklaseks. Päev hiljem tegi ta Instagramis postituse, kus teatas, et talle ei meeldinud meedias avaldatud artiklid tema kohta. Lisaks oli ta kriitiline, et ajakirjandust ei huvitanud kergejõustiklaste galaõhtu.

«Kui olete viimase paari päeva jooksul spordiuudiseid lugenud, siis ilmselt jäi mulje, et jätan Soome, olen riigireetur ja ma ei taha enam täielikult spordile pühenduda. Ausalt öeldes on see vale,» kirjutas Helander alustuseks.

Milline oli kriitika Helanderi aadressil? Näiteks Ilta-Sanomate kergejõustikuekspert Lauri Hollo ütles reedel, et on mures Helanderi sportlaskarjääri tuleviku pärast. «See pole kindlasti optimaalne olukord. Kindlasti tekib tunne, et see on lõpu algus. Olen rääkinud oma kolleegidega, tema pärast on mures ka paljud teised,» arvas Hollo.

Helander on asjast hoopis teisel arvamusel. «Kui mul läheb väljaspool sporti hästi, mõjutab see kindlasti positiivselt ka sportlikku sooritust. Tundub, et keegi ei saa sellest aru,» kirjutas osaviskaja.

Ka Helanderi uus treener Piironen ütles, et tema uus hoolealune elab küll Taanis, kuid hakkab alates uuest aastast umbes pooled päevad veetma Soomes treeningutel.

Helander oli ainus soomlane, kes võitis läinud suvel kergejõustiku EMil medali. Pariisi olümpial tuli tal leppida üheksanda kohaga.