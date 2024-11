Ajutine lahendus, mis aitaks WRCsse rohkem Rally1-autosid

Oktoobri alguses selgus, et hübriidakud võidakse Rally1-autodelt maha võtta juba selle hooaja lõpus. Kuigi otsus pole veel lõplikult välja kuulutatud, on ralliringkondades sel teemal avaldatud erinevaid arvamusi.

Soome ralliportaali rallit.fi peatoimetaja Heinoneni sõnul tähendaks hübriidi kaotamine, et Rally1-autodel poleks enam nii palju võimsust, kuid tema arvates poleks see ilmtingimata halb.

Ta leiab, et seeläbi muutuvad Rally1-autod kättesaadavamaks, kuigi nende hind jääb endiselt krõbedaks. «WRC tippklassis on pikka aega olnud vaja rohkem konkurentsi. On selge, et lähiaastatel uusi meeskondi tippklassi juurde ei tule. Hübriidita Rally1-autode poole liikumine võib olla ajutine lahendus, et saada stardijoonele rohkem praeguste tiimide autosid,» selgitas ta.