Vägev etteaste võis F1 tiimile tuua pea 50 miljonit eurot

Kuidas said aga eksperdid kokku, et Alpine’i tulemus hinnaks võib kujuneda 45 miljonit? Nimelt jagatakse hooaja lõppedes konstruktorite paremusjärjestuse põhjal välja ligi miljard dollarit.

Viimastel hooaegadel on võitja meeskond saanud ligi 150 miljonit, kümnenda koha tiim aga 50. Nii ongi eksperdid arvestanud, et üheksandalt kohalt kuuendaks kerkinud Alpine’i kohaparanduse tulemusena teenivad nad 45 miljonit dollarit rohkem.

Võib öelda, et ühe ideaalse sõiduga päästsid Prantsusmaa sõitjad tiimi hooaja, sest kerkisid mööda Haasist ja RB meeskonnast ning kui nad suudavad kuuendat kohta hoida ka järelejäänud kolm etappi, siis on see oluline rahasüst veel mõni kuu tagasi põhjas olnud meeskonnale.

Senise 20 etapiga oli kummagi Alpine’i parimaks kohaks olnud üheksas. Neil oli 16 punkti, kuid Brasiilias said nad tervelt 33 punkti ning neil on nüüd koos 49 punkti. Haasi ees on nende edu kolm punkti, RB-l on 44 punkti. Viies on Aston Martin 86 punktiga ning ilmselt ei ohusta nende kohta ükski teine meeskond.