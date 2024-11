Kohatu halloween'i kostüüm sai jalgpallikohtunikule saatuslikuks

Sest kui ta nii arvanuks, talitanuks ta ilmselt teisiti, kui riietunuks Osama bin Ladeniks.

Nimelt väisas Haussen ühes Melbourne'i restoranis toimunud halloween'i pidu, mille teemaks olid kuulsad inimesed 21. sajandi esimesest kümnendist.

Kõikidest võimalikest variantidest jäi tema valik millegi pärast just bin Ladenile, kes oli 2001. aastal USA-le korraldatud terrorirünnaku peaarhitekt, mille tagajärjel varisesid kokku World Trade Centeri kaksiktornid.

Juba restorani minnes püüdis Haussen pilke ning kohapeal muutus vastukaja veelgi suuremaks. Lausa selliseks, et jõudis tema tööandja, Austraalia jalgpalli liigani (AFL), kes otsustas õigusemõistja litsentsi ajutiselt peatada.

«See kostüümivalik oli kohatu, tundetu ja isegi solvav,» sõnasid nad oma teates, kuid lisasid, et tegemist on siiski ajutise meetmega. Kui pikast keelust siiski jutt on, nad ei täpsustatud.

«Leigh on praeguseks mõistnud, kui kohatu tema kostüüm oli. Me toetame teda teel tagasi jalgpalliväljakule,» sõnas AFLi kohtunikeosakonna juht Stephen McBurney ning lisas, et muidu on Haussen olnud plekitu kohtunik.

«Ma ei tahtnud oma kostüümiga kedagi solvata,» oli ka Hausseni põgus kommentaar asjale.

***

Austraalia jalgpall, laiemalt tuntud ka kui footy või aussie rules, on Rohelisel Mandril loodud ragbilaadne spordiala, mis on ühtlasi sealne rahvussport.

Selle väljak on ovaalne ning võib olla kuni 185 meetrit pikk. Samamoodi on ovaalne ka pall. Ühes võistkonnas on korraga väljakul 18 inimest. Muude reeglitega saab tutvuda allolevast videost: