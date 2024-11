Maailma kiireim naine oli valmis kõigele käega lööma: olümpiahooaja alguses varises kõik kokku

23-aastane Alfred, kes käib praegu USAs Texase ülikoolis, võitis suvel 180 000 elanikuga Saint Luciale esimesed olümpiamedalid – kulla ja hõbeda. BBC raadiosaates «Woman’s Hour» rääkis ta, et oli hooaja alguses väga lähedal kõigele käega lööma.

«Hooaja alguses varises kõik kokku. Ütlesin treenerile, et ma ei taha enam jätkata. Mänedžerile ütlesin, et öelgu ära kõik minu võistlused. Ma lihtsalt ei tahtnud enam jätkata. Olin enda vastu väga karm. Olin ülekaalus, mul oli vaimselt raske ja mõtlesin, et nii ei saa enam edasi minna,» rääkis Alfred.