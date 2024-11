M-Spordi pealik Solbergi võimalikust liitumisest: ta on oodatud, kui ta pühendub meile täielikult

Tänavu on M-Spordi põhisõitja olnud Adrien Fourmaux, kes aga näib liituvat Hyundai meeskonnaga. Kuigi osapooled pole midagi avalikult välja öelnud, siis uuriti Millenerilt, milline oleks meeskonna plaan, kui Fourmaux otsustab lahkuda.

Millener ütles, et esimese hooga sooviks ta teha kõik, et nende tiimis jätkaks praegune teine sõitja Gregoire Munster, kes on tänavu teinud alles oma esimest hooaja Rally1-autoga ning ta näeb Luxembourgi sõitjas arenguruumi.

Kui Solberg M-Spordiga liituks, teeks ta seda 13 aastat pärast seda, kui tema isa Petter sõitis Ford Fiesta WRC-autoga. Millener tunnistas, et neil on olnud kontakt noore Solbergiga. «Meie arusaamise järgi on Oliveril valikuvõimalusi ja ta peab otsustama, mida ta teha tahab ja kus on tema prioriteedid,» vastas Millener DirtFishi küsimusele.

Kas Solberg suudaks Ford Puma Rally1-autoga võita? «Jah, aga võib-olla mitte järgmisel aastal. Peab olema realist, ta pole Rally1-autos olnud kaks aastat ja pole lihtne teiste sõitjate tempot tagasi saada,» rääkis Millener Solbergist, kes sõitis 2022. aastal Hyundai meeskonnas.

Meedias on spekuleeritud, et Solbergil võib avaneda võimalus sõita 2025. aastal Toyota Yaris Rally2-autoga. Millener ütles selle valguses, et nemad ootavad oma sõitjatelt täielikku pühendumist neile.

«Oliveril on huvi Rally2-auto vastu ning ta peab otsustama, kas ta tahab olla Rally1- või Rally2-autos. Me ei ole huvitatud sõitjatest, kes pole meile sada protsenti pühendunud,» rääkis Millener.