M-Sport noolib uut sõitjat. Millener: soov ja kirg on meil olemas

Senimaani on tiimipealik Richard Millener rääkinud, et võistkond soovib teha kõik, et nende juures jätkaks praegune teine sõitja Gregoire Munster, kes on tänavu tegemas alles esimest hooaega Rally1-autoga ning kelles Millener näeb arenguruumi.

Teise sõitja teemal on viimastel nädalatel enim spekuleeritud Yohan Rosselli nimega, kuid tegelikult on arutusel ka kolmas nimi, mis on prantslasest isegi loogilisem...

Jutt käib Mārtiņš Sesksist, kes on tänavu juba kolmel etapil M-Spordi Rally1-masinaga kihutanud. Poolas oli ta hübriidita sõites viies ning Läti koduteedel kinni koguni poodiumikohas, kuniks masin punktikatsel lagunes ja ta seitsmendaks kukkus. Tšiilis sõitis lätlane teelt välja, lõpetades 24ndana.

Ent terasemad märkasid, et Sesks oli M-Spordi meeskonna juures ka Kesk-Euroopa rallil. Millener kinnitas, et nii oli: «Ta tuli meiega oma olukorrast rääkima.»

«Arvan, et te teate nii minu kui ka võistkonna arvamust – meie tahaksime vägagi Mārtiņšiga tulevikus koostööd teha ja ta kuulub nende sõitjate sekka, kellega me kõnelusi peame,» vahendab WRC-sarja koduleht tiimipealiku öeldut.

«See, mida ta sel aastal meiega saavutas, oli väga-väga muljet avaldav ning hoiame seda meeles. Meil tuleb omavahel rääkida sellest, mida tal õnnestuks meiega korda saata, kuid usun, et inimesed saavad aru ka tõsiasjast, et meil läheb vaja vastavat eelarvet, et asju teha. Soov ja kirg on meil igatahes olemas ja hetkel räägimegi omavahel, et otsida variante,» lausus Millener.