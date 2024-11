Ostrow Wielkopolski Stali mängumees Rosenthal tegi Poola liiga ühe soosiku Wloclaweki Anwili vastu hea partii, kogudes 30 minutiga 13 punkti ja kaheksa lauapalli. Paraku mängis meeskond lõpus edu maha ja kaotas 85:87, kuid veel kehvem on teade, et Rosenthal vigastas kohtumise päris lõpus väga raskelt põlve.