Üleskutse sportlastele: astuge Õiglase, Ermi, Zirgi ja teiste jälgedesse

«Meie eesmärk on toetada noori andekaid sportasi, kes on jõudnud faasi, kus pole veel säravaid tulemusi ette näidata, kuid nendeni jõudmiseks on vaja juba suuremaid kulutusi nii välislaagrite kui spordivahendite näol. See on kriitiline hetk sportlase elus ja tahame, et noored ei peaks loobuma oma unistustest seetõttu, et neil ei ole rahalisi võimalusi edasiliikumiseks,» rääkis ERGO Eesti juht Marek Ratnik pressiteates.