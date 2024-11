Autoralli Euroopa meistri üllatav avaldus: naudin seda sarja rohkem kui WRCd

Paddoni põhifookus on läinud aga oma elektriauto arendamisele ja autoralli EM-sarjale. Neist viimane võib pealtnäha tunduda küll aste tagasi, kuid on tegelikult osutunud millekski, mida uusmeremaalane naudib.

«Mulle meeldib siinne kamraadlus võistkondade ja sõitjate vahel. Lisaks on meil kalendris kavas väga suurepärased rallid – kogu see kogemus on olnud äärmiselt nauditav,» jätkas ralliäss, kuid andis mõista, et suure tõenäosusega teda Euroopas enam kihutamas ei näe.