BLOGI JA GALERII Kalev/Cramo alistas ka Bulgaaria klubi ja jätkab täiseduga

Enne mängu:

Kalev sai hea uudise teisipäeval Ungarist, kus kohalik Szekesfehervari Alba kaotas Le Portelile 80:104. Alba oli tolle mängu eel ainus, kes veel saanuks Kalevilt näpata alagrupi esikoha, nüüd on aga Eesti meistril kõik kindel.

Kui samad võistkonnad kaks nädalat tagasi Bulgaarias kohtusid, oli Kalev/Cramo üleolek kindel. Toonane 87:61 võit ei tähenda aga, et nüüd, täismaja kodupubliku ees oleks oodata kerget mängu.

«Meie alagruppi vaadates võib tunduda, et tegemist on kerge vastasega, aga seal on piisavalt kogemustega kohalikke mängijaid, koondisemehi, ameeriklasi ja üks Horvaatia pikk korvi all, kellega jäime tegelikult esimeses mängus hätta,» sõnas peatreener Heiko Rannula videointervjuus.

«Rilskil on tegelikult materjali, lihtsalt neil pole õnnestunud Euroopas seni korralikku 40 minutit kokku panna. Aga koduliiga mängud näitavad, et nad on heal päeval päris paha vastane,» jätkas juhendaja ja lisas, et kindlasti tahab Rilski ka eurosarjas silma pähe saada.

Standings provided by Sofascore

Kui Kalev suudab kodusaalis võita, kindlustatakse alagrupist edasipääs. Ent seegi ainult suurendab Rannula sõnul pingekoormat. «Alati need mängud, kus oled justkui favoriit, peaks võitma ja kus on vajalik võita, on rasked. See mentaalne pool, et saada teatud vabadus kätte.

Viimastes mängudes oleme meeskonnana hästi toiminud ja nüüd on lihtsalt oluline, et saaksime vigastatud mängijad piisavalt heasse seisu, et saaksime ikkagi normaalse rotatsiooniga mängida,» jätkas Rannula ning loetles seejärel murekohad ette.

«Severil [Kaukiainen] on jalamure, mis paari päevaga ära ei lähe – proovime ta kuidagi mänguks korda saada. [Tanel] Kurbasel on samuti jalamure, mis samuti täisjõuga mängida ei lase. Martinil [Dorbek] on põskkoopapõletik. Ühesõnaga, täna on meil kaheksa tervet mängijat, kuid loodame, et homseks saame vähemalt kaks kolmest veel mänguvalmis,» püsis juhendaja optimistlik.

Vaata, mida Rannula veel euromängu eel rääkis: