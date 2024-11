Jalgpallikoondise nimekirjast leiab kolm suuremat puudujat

Peatreener Jürgen Henni avalikustas täna need 26 mängijat, kellega ta kohtumistele vastu läheb. Koosseisust jäävad tervislikel põhjustel eemale Artur Pikk, Mattias Käit ja Rauno Sappinen.

Samamoodi pole koosseisus Vietnamis pallivat Erik Sorgat, kes soovis klubi juurde jääda. Väikesed küsimärgid on veel ka Märten Kuuse kohal, kes vigastas hüppeliigest ega teinud kaasa esmaspäevases liigamängus, kuid peatreener Henni sõnul on kaitsja siiski optimistlik, et saab koondist aidata.