Kuidas sai lihtsast Võru pallipoisist meeskonna põhikõmmutaja?

Üle-eelmisel hooajal Saksamaa kõrgliigas Herrschingi särgis silmapaistvalt tegutsenud Hurt liikus sealt edasi Rumeenia kõrgliigaklubisse Brasovi Corona. Ta jõudis uues klubis teha kolm trenni, kuniks vigastas vasakut põlve. Vigastus oli niivõrd hull, et Võrust pärit mängumees pidi minema operatsioonile – sellega oli periood karjääri teises välisklubis läbi.

Hurt on jätkuvalt pettunud, et Rumeenias nii läks. «Kahju on, sest sama klubi tuli tol hooajal riigi meistriks. Oleksin terveks jäänud, oleksin äkki ka mina Rumeenia meister,» mõtiskleb ta Postimehele.