MEISTRITE LIIGA Unitedi uus peatreener pani veel endise klubiga Manchester City korralikult paika

Lissaboni Sporting – Manchester City 3:1

Hiljuti Manchester Uniteid peatreeneriks palgatud Ruben Amorim tõmbab veel otsi kokku Lissabonis ja teeb seda vägevalt. «Kui me võidame, arvatakse, et uus Alex Ferguson on saabunud. Seda taset on väga raske hoida,» rääkis andekas juhendaja matši eel.