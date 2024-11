Kalev/Cramo kindlustas juba enne enda mängu eurosarjas alagrupi esikoha

Eesti esiklubi on seni võitnud kõik kohtumised. Kuna prantslaste Le Portel murdis täna võõrsil 104:80 maha Székesfehérvár Alba, pole enam kellegi võimalik Kalevit püüda. Kõigist kümnest alagrupist pääseb edasi võitja ning kuus paremat teise koha satsi.

Valem on lihtne. Kalev alistas Le Porteli kahel korral, mis tähendab, et teoorias võivad nad prantslastega ühel pulgal lõpetada, aga omavaheliste mängudega ollakse plussis. Homme meid külastava Samokovi Rilski Sporti saldo on 0-4, viimase vooru vastasel Albal 2-3.