PARC FERMÉ Supp on tulel ja kõik ootavad, millal see hakkab üle ajama

«Parc Fermé» vaatas aga otsa ka viimastele uudistele. Näiteks teatas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, et võtab järgmisel aastal oma töökoormust vähemaks, et keskenduda sõitjakarjäärile Historic-klassis. Kas selle kõige taga võib olla suurem plaan?

Mis seis valitseb WRC sõitjateturul? Kõik märgid näitavad, et Adrien Fourmaux on M-Spordi näppude vahelt kadumas ja liitub Hyundaiga. Kellest võiks aga sel juhul saada M-Spordi esisõitja? Üks variant on Oliver Solberg, aga väidetavalt on tulnud vett sogama ka prantslane Yohan Rossel.