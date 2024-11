«Üritan lihtsalt ellu jääda!» Noorel F1 sõitjal tekkis Brasiilias surmahirm

«Ma ei näe midagi. Rääkige FIAga (rahvusvahelise autoliiduga – M. S.), see on tõesti ohtlik. Üritan mitte surma saada!» kurtis Bearman sõidu ajal tiimiraadiosse.

12. kohal lõpetanud Bearman ütles pärast sõitu, et see oli väga raske kogemus ning ta õppis sellest palju. «Tegin palju vigu. Lõpetasin küll 12. kohal, aga kaotasin liiga palju aega. Oli tõesti raske päev,» ütles ta F1.comile. «On positiivne, et tutvusin selle rajaga ja sain sellistes oludes sõita, see on tuleviku mõttes tõesti väärtuslik.»