Karl Toom: peame EM-valiksarjas tõestama, et aasta eest sai tehtud õige otsus

«Peame suutma üheskoos võidelda ja aru saama, et meil on ühine siht. Eelmise hooaja MM-valiksarjaga tegime koondises suure noorenduskuuri, millega saime mullu kohaneda. Nüüd on näitamise koht, kus peame ära tõestame, et see oli õige otsus,» sõnas Toom Postimehele.