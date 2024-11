Hispaanias startiv Virves tulevikust: olen optimistlikum, kui aasta tagasi

Sel nädalal osaleb Virves Hispaanis La Nucia asfaldirallil, kus ta saab esimese kogemuse Rally2-autoga kõvakattega teel. Teisipäeval sõitis ta RaceSeveni meeskonna Škoda Fabia RS Rally2-autoga pika testipäeva, millega võib igati rahule jääda. Kaardilugejaks on Jakko Viilo, kes on Rally1-auto testidel lugenud kaarti ka Ott Tänakule ja asendanud Martin Järveojat.

24-aastase Virvese sõnul tegi just Hispaania meeskond, kelle teenuseid ta on kasutanud ka tänavu sõidetud MM-etappidel, talle pakkumise mõni kohalik võistlus kaasa teha. «Eesmärk oli talvepausi paremini ära kasutada, et saaks rohkem sõita ja asfaldil õppida. Eile (teisipäeval - toim) oli mul esimene kord sõita Rally2-autoga asfaldil. Eks see on natuke teistmoodi, aga mulle meeldib,» võttis Virves testipäeva kokku.