TalTechi ja Tartu ülikooli vastasseis sai kaalu juurde

Tartu Ülikooli kantsleri Kstina Noormetsa sõnul on ülikoolide duell muutunud viimastel aastatel tudengite seas järjest populaarsemaks. "Mõlema ülikooli mängijate ja fännide jaoks on see põhimõtteline vastasseis. Usun, et August Soku nimelise väärika rändkarika peale mängimine võimendab seda vastasseisu veelgi ja loob hea traditsiooni tulevikuks," sõnas Noormets Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi pressiteenistusele.