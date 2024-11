Ajakirjanikule kallale tunginud NBA staari karistati tõsise võistluskeeluga

Juhtum leidis aset pärast 76ersi laupäevast 107:124 kaotust Memphis Grizzliesele. Hooaja 2022/23 NBA kõige väärtuslikum mängija Embiid pole sel hooajal põlveprobleemide tõttu veel mänginud, seega karistus, mis on kolm mängu pikk, teda otseselt ei mõjuta.

NBA ja 76ers hakkasid intsidenti uurima. Nüüd teatas NBA asepresident Joe Dumars, et liiga ja meedia head suhted on äärmiselt olulised. «Vastastikune lugupidamine mängijate ja ajakirjanike vahel on tähtis. Mõistame, miks Joel solvus, kuid mõlemad pooled peavad jääma professionaalseks ega tohi kasutada füüsilist vägivalda,» lisas Dumars ametlikus avalduses.