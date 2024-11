FIFA-le Trumpi võit sobib, aga olümpiabossidel on USAga kana kitkuda

Rauad on tules spordimaailma kahel kõige suuremal ja olulisemal organisatsioonil ehk rahvusvahelisel jalgpalliliidul (FIFA) ja rahvusvahelisel olümpiakomiteel (ROK), sest 2025. ja 2026. aastal võõrustab USA erinevaid jalgpalli MM-finaalturniire ning 2028. aastal on Los Angeles järgmiste suveolümpiamängude toimumispaigaks.

See tähendab, et ilmselt tõuseb Trump samasse ritta, kus paiknevad Ronald Reagan (USA president 1981–1989), Bill Clinton (1993–2001) ja George W. Bush (2001–2009), kes kõik on ühed olümpiamängud avatuks kuulutanud. Aga pidulikule hetkele laotakse vundament pika ettevalmistusega, kus üheks oluliseks teguriks on võistluste omaniku (praegusel juhul FIFA või ROK) ladus koostöö korraldajariigiga. Trump on aga teatavasti tuntud impulsiivse juhtimisstiili poolest.