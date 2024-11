Johannes Ermi uue hooaja ettevalmistusi on häirinud tervisemure

Aasta tagasi tuli Johannes Erm välja oma meeskonnaga, kus ligi 15 inimest näevad vaeva selle nimel, et andekast mitmevõistlejast vormida välja maailma tipptegija. Esimese aasta möödudes võisid asjaosalised tõdeda, et vaatamata väikestele tagasilöökidele oli hooaeg edukas ning ka järgmiseks aastaks seatakse kõrged sihid.

Mis puudutab eesootavaks hooajaks põhja ladumist, siis on Erm pidanud tõsisemaid treeninguid mõne nädala võrra edasi lükkama, sest teda on vaevanud mure kandadega. «Kui hooaeg sai läbi, siis oli nii, et kannad olid kanged jah, hommikuti esimesed paar minutit lonkasid. Kui trenni läksid, siis soojenduse ajal oli ka valus. Aga praeguse seisuga, ma pole neid väga ärritanud ja ma ütleks, et seis on hea, ma väga ootan trenne,» selgitas Erm.