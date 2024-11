VIDEO Henry Sildaru: õnneks jõudsin võistlustele, kuigi elu proovis oma vingerpusse visata

Alguses polnud üldse teada, kas Sildaru saab Šveitsis võistelda, sest alaliit unustas sportlase sõnutsi teda MK-etapile kirja panna. Suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul oli tegemist inimliku apsuga. «Suvel juhtus selline asi, et magasime tähtaja maha. Avastasin selle paar päeva hiljem ja asusin kohe tegutsema,» kinnitas ta Postimehele.

«See polnud kindlasti mu viimane keeruline tulemus, kuid luban, et õpin sellest. Õnneks jõudsin siiski võistlustele, kuigi elu proovis oma vingerpusse visata. See oli esimene kord sellisel suusahüppemäel starti asuda, nüüd on mul kogemus taskus,» kirjutas Sildaru video alla kirjeldusse. Pärast Churi MK-etappi läks Sildaru põhjanaabrite juurde, kus Rukal treeniti reilidel.