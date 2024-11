VIDEO Soome rallifännide suur unistus sai teoks

Soome ralliäss rääkis juba suvel, et ta tahab vormelisarjas kätt proovida. Intervjuus DirtFishile ütles soomlane, et kulisside taga on F1 testimist vaikselt plaanitud. «Selleks on mõned plaanid olemas. Vaatame, kas see ühel päeval juhtub,» ütles Rovanperä mõne kuu eest, mis tekitas põhjanaabrite rallifännide seas palju elevust.