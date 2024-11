Kullamäe ja Bilbao jätkasid eurorindel hävitustööd

Järgmisel nädalal Prievidzaga J-alagrupi esikoha peale mängiv Bilbao võitis esimese omavahelise mängu 84:61. Lisaks äsja mainitud ja tänasele tulemusele on vastased maha murtud 40 ja kaks korda 31 punktiga. Viie vooruga on ise visatud keskmiselt 90,2 ja endale on lastud 59,6 silma.