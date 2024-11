VÄLKRAPORT Kalev/Cramo võitleb eurosarjas ka juba edasi saanuna ausalt lõpuni

Le Porteli teisipäevane võit Szekesfehervari Alba üle tähendas, et F-alagrupi kõik ülejäänud mängud kaotasid paremusjärjestuse suhtes tähenduse, sest kõik kohad said paika: Kalev lõpetab esimese, Le Portel teise, Alba kolmanda ja Rilski neljandana. Vaid Le Portelile on viimase vooru kohtumine Rilskiga oluline, et saada teisena lõpetavate meeskondade seas võimalikult hea positsioon – kümne grupi peale kokku edasi kuus paremat tiimi.