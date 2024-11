Pariisi olümpial sooskandaali sattunud poksija kaebab laimajad kohtusse

Mõni kuu pärast olümpiat jõudis teema välja ÜROsse. «Õigluse ja ohutuse tagamiseks spordis tekib olukordi, kus sootestimine on vajalik, õigustatud ja proportsionaalne. Näiteks 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel pidid naispoksijad võistlema kahe sportlasega, kelle puhul oli see, et nad on naised, tõsise kahtluse all, kuid rahvusvaheline olümpiakomitee keeldus sootesti tegemast,» seisis eriraportööri Reem Alsalem peaassamblee raportis.