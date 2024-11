KÄÄRIKU KÄRAJAD Sporditippude defitsiit on Eesti eripära, mida oleks narr põdeda

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju rääkis olümpiatulemustest kiitvas kõneviisis. «Koondis oli seekord väiksem ja pakun, et ta jääb ka edaspidi väiksemaks ning 40-liikmelisi esindusi Eesti edaspidi olümpiamängudele ei saada. Samas polnud võistkond väiksem tugevate osas, vaid pigem sealt, kelle kohta võib kindlasti öelda, et esikümnekohtade nimel nad ei võistle.

Olümpiamängudel esindatud spordialade hulk oli ju laias laastus sama. Medal jäi puudu, aga enam kui pooled sportlased jõudsid esikümnesse ja nii kõva tulemust ma ei mäleta. Mitme sportlase kohta saab öelda, et ta kukkus läbi? Noh, paar tükki, mitte rohkem. Me ei saa öelda, et Pariisi olümpia oli Eesti jaoks väga hea, sest medalit me ei võitnud, aga kindlasti ei saa olümpiat ka halvaks pidada,» rääkis Raju.