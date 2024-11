KÄÄRIKU KÄRAJAD Gerd Kanter: Eesti tippspordis kohtab liiga palju amatöörlust

Konverentsi esimesel päeval on fookuses Eesti koondise esinemine Pariisi suveolümpiamängudel ja Team Estonia tegevus seni ja edaspidi. Hakatuseks tõi Team Estonia koordinaator Raido Mitt välja, kuidas mitmed projekti kohta 2024. aastal kirjutatud artiklid on avalikkust eksitanud.

Mitt tõi esile, et praegu saavad A-, B- ja C-kategooria toetust vastavalt 5, 21 ja 64 Eesti sportlast. «Tegemist on Euroopa või maailma 20 parema sekka kuuluvate sportlastega, kel on potentsiaal võita medal,» sõnas Mitt ja lisas, et Team Estonia rahastuse alla kuuluvate noorsportlaste arv langeb 2025. aastaks praeguselt 152 atleedilt 80–90 kanti.