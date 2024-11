EMil kaptenipaela kandnud Mbappé jäi Prantsusmaa koosseisust välja!

Prantsusmaa mängib koondisepausil Iisareli ja Itaalia vastu. Mbappé jäeti ettevaatusabinõuna koondisest välja ka oktoobris, sest ta taastus toona just vigastusest ja pidi novembris valikusse naasma.

«Olen temaga arutanud. See on otsus, mille võtsin vastu ainult selle koondisepausi jaoks,» jäi Deschamps neljapäeval peetud pressikonverentsil napisõnaliseks ning konkreetset põhjust välja ei toonud. «Kylian ise tahtis väga tulla.»

Möödunud suvel Pariisi Saint-Germainist Madridi Reali siirdunud ründeäss pole Hispaanias oma mängu käima saanud. Ta on löönud 15 Hispaania kõrgliiga mängus kaheksa väravat, kuid viimases viies kohtumises on ta vaid korra jala valgeks saanud. Viimati jooksis prantslane platsile üleeile Meistrite liigas, kui Madridi Real jäi kodus 1:3 alla AC Milanile. Klubijalgpalli tähtsaimal võistlusel on tal ette näidata vaid üks värav.