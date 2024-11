Palestiinat toetanud PSG fännid ajasid Prantsusmaa ministril harja punaseks

Respect to PSG fans ❤️💙 #FreePalestine pic.twitter.com/7ZGncZ4XTc

«Ma nõuan Paris-Saint-Germainilt selgitusi, selline käitumine on vastuvõetamatu,» ütles Prantsusmaa siseminister Bruno Retailleau kohalikule raadiojaamale Sud Radio. «Nad kas suudavad sellise asja ära keelata või peab rakendama keelu kõikidele loosungitele. Ja kui vaja, siis tulevad sanktsioonid.»

Le Parisien kirjutas, et PSG ei teadnud fännide kavatsustest mitte midagi. «Tuletame meelde, et Parc des Princes on ja peab jääma ühiseks kohaks jalgpallihuvilistele. Samuti lükkame tagasi igasuguse poliitilise iseloomuga sõnumi oma staadionil,» teatas klubi.