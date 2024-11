INTERVJUU Mart Tiisaar: Rootsi olümpiavõitjatel on treeningutel huvitav lähemine

Rünnakul on palju võimalusi ja lahendusi, kuidas punkti võita. Neid võib olla lõputult. Aga kui minna ründama selle mõttega, et kõik need lahendused on laual, võib tekkida segadus. Seetõttu vaatame me hetkel rünnakut sellest suunast, et valida varakult välja üks lahendus, sest kogu tegevusjõud ühele asjale suunata on oluliselt lihtsam. Siis tuleb teha seda üht asja nii hästi, kui on võimalik. Ja vastavalt olukorrale tuleb siis korrigeerida seda rünnakulahendust, et tulem oleks kõige parem.

Samuti töötame rünnaku osas sellega, kas tegelen peale minnes rohkem vastase bloki- või kaitsemängijaga.

Selles, et sina oled üks ja ainus blokimängija teie paaris, pole olnud ilmselt mingit küsimust?

Jah, hetkel viljeleme võrkpalli sedasi, et mina olen blokimängija. Aga samas ideest kui sellisest me kinni ei hoia. See tähendab, et trennis tegeleme ka Dima bloki- ja minu kaitsemängu arendamisega.

Kas Dmitri osas on avaldunud ka uusi nüansse, mida sa varem, kui temaga koos ühist paari ei moodustanud, polnud märganud?