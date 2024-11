Madis Mihkels esindab järgmisel hooajal USA profitiimi, mis on eestlastele juba tuttav

Värskelt olümpial debüüdi teinud ning EMilt pronksi saanud 21-aastane Mihkels ei jõua ära oodata, et ühineda oma uute EF Pro Cyclingi meeskonnakaaslastega.

«Ma olen väga õnnelik. See on minu kui jalgratturi jaoks õige samm. EF Education-EasyPost näib olevat meeskond, kus on suurepärane keskkond ja atmosfäär ratturite ja personali vahel. Ma ootan väga järgmist hooaega,» sõnas varasemalt Intermarche-Circus-Wanty ridadesse kuulunud Mihkels uuele tiimile.

Tanel Kangert sõitis EF Education-EasyPosti tiimis aastatel 2019-2020. Võistkonna asutaja ja juht Jonathan Vaughters on elevil, et Mihkels tuleval hooajal nende ridades võistlema hakkab: «21-aastaselt on Madis Pariis-Roubaix'l juba esikümnes ja EMil võitnud pronksi. Ta on tõestanud end profitasemel. Ta läheb aina paremaks. Saab olema lõbus näha, mida Madis suudab meie meeskonnaga lähiaastatel saavutada.»

«Ma tahan järgmisel aastal võita. Ma armastan raskeid sõite. Ma ei ole kunagi kiireim mees grupisõidus kui kõik on värsked. Seepärast armastan ma kõvemaid sõite, kus ma saan lõpus tugeva sprindi teha,» sõnas tartlane, kes alustab tulevase hooaja ettevalmistustega kodumaal. «Minu jaoks on Eesti nii hea riik, välja arvatud talvel. See on tõesti hea koht treenimiseks minusugusele ratturile. Meil ei ole suuri tõuse, kuid meil on super head teed.»

Seejärel siirdub Mihkels Hispaaniasse talvelaagrisse, kus treenib koos ülejäänud tiimiga.