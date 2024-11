Tänaku tiimikaaslaselt oodatakse Jaapanis parimat esitust

Belglane Neuville on liikumas oma esimese sõitjate MM-tiitli suunas, kuid Mikkelsenil on vaja Jaapanis endast sellest hoolimata kõik anda, arvab Abiteboul. Mikkelsen ja Tänak lähevad viimasel etapil rohkem riskima ja Neuville hoidub riskidest, avaldas Abiteboul tiimi plaane.

«Näeme palju aega ja vaeva, et ta saaks hästi ette valmistuda ja et auto on hästi seadistatud. Nagu te ütlete, me vajame selles lahingus kõigi panust,» lisas prantslasest tiimipealik.