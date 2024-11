FOTO Maailma seksikaimale kergejõustiklasele tehti vallatud olümpiarõngad

Oma esimese tätoveerigu lasi 400 meetri jooksja teha tagumiku peale. «Ma olen nii õnnelik! Täpselt selline, nagu ma tahtsin,» rõõmustas Schmidt Toronto Suni andmetel Instagrami lugudes.

Schmidt kuulus Pariisi olümpiamängudel Saksamaa 4 x 400 meetri teatejooksu naiskonda. Temast sai 2017. aastal superkuulsus, kui Austraalia ajakiri Busted Coverage nimetas Schmidti maailma seksikamaks kergejõustiklaseks.

Praegu on Schmidtil Instagramis ligi kuus miljonit jälgijat, kuigi spordiareenil pole tema edu olnud kõige suurem. Võrdluseks, kergejõustiku ühel suurimal tähel, kahekordsel olümpiavõitjal, teivashüppajal Armand Duplantisel on ainult 1,4 miljonit jälgijat.

Tohutu populaarsus on Schmidtile toonud palju tulusaid tehinguid. Näiteks on temast saanud riidebrändi Hugo Boss reklaamnägu.

Samas on Schmidt varem avaldanud, et talle ei meeldi, kui teda sotsiaalmeedia suunamudijaks peetakse. Sellegipoolest on ta tunnistanud, et populaarsusel on ka häid külgi.

«See aitab sissetulekuga. Minu kirg on inimesi kaasa haarata ja näidata, milline on sportlase argipäev. Loodan, et suudan neid inspireerida sportliku ja tervisliku eluviisi poole,» on Schmidt möödunud suvel rääkinud Soome ajalehele Iltalehti.