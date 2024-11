Uus autotootja vihjas, millal nad võiksid siseneda WRCsse

Oktoobris teatas Lancia, et nende välja töötatud Ypsilon Rally4-auto jõuab turule järgmisel aastal. Tegemist on esiveolise ralliautoga, mis on mõeldud rohkem rahvuslike meistrisarjade jaoks ja tippralli poole liikuvatele sõitjatele.

Lancia kavatseb 2026. aastal liituda EM-sarjaga ning panna seal välja oma meeskonna, ikka selle sama Rally4-auto baasil. Kuid kuna Lancia on endiselt edukaim tootja WRC ajaloos, olles tulnud kümme korda võistkondlikuks meistriks, siis paljud fännid tahaksid Lanciat tagasi suures WRCs näha.

Lancia spordidirektor Eugenio Franzetti avaldas, millised muudatused oleks sarjas vajalikud, et Lancia kaaluks WRC-rallidele naasmist. FIA teeb 2027. aasta hooaja tehnilised reeglid teatavaks kuu aja pärast ning tema sõnul on peamine tegur kulude kontroll.

«Meil on vaja reegleid. Peame teadma, kuidas tehakse Rally2- ja Rally1-autode tulevikku. Kui oleme sellest aru saanud, saame mõne kuu pärast ka aimu, kui palju nende autode valmistamine maksta võiks. Siis saame koostada äriplaani,» rääkis Franzetti motorsport.com Itaalia väljaandele.

Tema sõnul on loogiline, et tehtavad investeeringud peavad olema lõpuks tasuvad, kuigi see ei pea olema käega katsutav rahaline tulu. «Me saame paigutada kulud skaala ühele poole ning nähtavuse ja tulu väärtuse teisele poole ning mõistame, kas see skaala on positiivne.

Investeeringutasuvuse annavad ühelt poolt tehnilised ja logistilised kulud, teisest küljest on olulisel kohal nähtavuse väärtus, millel on suur tähtsus. See nähtavus toob kohale ka sponsoreid, partnereid jne. See kõik peab ilmselgelt olema äärmiselt positiivne prognoos,» ütles Franzetti.

Franzetti sõnul oli Rally4-auto turule toomine Lancia jaoks loogiline valik, sest selle klassireeglid ja kulustruktuur on selged. Lisaks on Rally4-auto Lancia jaoks äriliselt elujõuline kontseptsioon.