Konstantin Vassiljev lõpetab mängijakarjääri

40-aastase Vassiljevi Premium Liiga kontol on praeguse seisuga 282 mängu ja 106 väravat.⁣ Maikuus koondisekarjääri lõpetanud Vassiljev läheb ajalukku Eesti rekordinternatsionaalina, kes on esindanud Eesti koondist 158 ametlikus maavõistluses ja löönud nendes 26 väravat.⁣

«Üks asi on kindel: olenemata mängu kulgemisest jääb see päev mulle igaveseks meelde, sest kohtuniku lõpuvile paneb ühtlasi minu mängijakarjäärile punkti. See on olnud pikk ja tõeliselt unustamatu teekond, mille jooksul olen kogenud mitmeid erinevaid emotsioone. Mul on hulk inimesi, kellele soovin südamepõhjast tänu avaldada.