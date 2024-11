Eesti rallimehed lähevad kolmandat aastat järjest Dakarile

Dakari maratonralli mootorispordi maailma üks fenomene, mis seletab ära ka selle, miks seal osalenud sõitjad ikka ja jälle selle raske ja väljakutseid täis võistluse stardist ennast leiavad.

«Eesti mees on jonnakas, ta astub reha otsa nii kaua, kui vars pooleks läheb. Kui tõsisemalt rääkida, siis esimesel korral sujusid asjad meil päris hästi, teisel korral ei saanud isegi korralikult minema.

Nüüd siis kolmas kord ja on tõsi, et auto oma olemuselt on meile tuttav. Uus on see, et nüüd ei ole me kohal oma meeskonnaga vaid stardime Belgia meeskonna Overdrive ridades,» räägib Urvo Männama.

Männama ja Lepik on esimese tutvuse uue masinaga teinud, kui läbisid Kataris autot testides üle 250 kilomeetri. Esimene mulje on positiivne, nii meeskonnast kui autost.

«Me oleme sellel aastal vähe sõitnud, eks oli eelmise aasta haavade lakkumist aga nüüd oleme õigel lainel. Katari test oli meile väga hea, saime mõlemad Ristoga taas selle tunde kätte. Usun, et varasemad tuhanded kilomeetrid on olnud meile hea põhi ja Dakar on väga palju just kogemuse pealt tehtav võistlus, kus ei ole oluline kohe alguses gaas põhja lüüa,» selgitas Männama nende Dakari ettevalmistust.