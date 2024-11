Eesti võrgud puruks löönud rootslase hind ronib ulmelistesse kõrgustesse

Gyokeres on Sportingu eest peetud 67 mänguga löönud 66 väravat, Portugali liigas on ta 43 mänguga löönud 45 värvat. Unitedi uus boss Amorim lükkas ümber jutu Gyokerese Sportingust lahkumisest juba jaanuaris. Kuid see võib juhtuda suvel, samas on rootslasest huvitatud ka Arsenal ja Chelsea.