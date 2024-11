Hyundai nõuab WRC reeglite muutmist

Kui Rally1-autod 2022. aastal kasutusse tulid, siis piirati iga meeskonna testipäevasid kuni 21 päevani aastas. Selle sisse kuuluvad nn rallieelsed testid, sest tiimide kodubaasides võivad nad kuni 12-kilomeetrisel trassil testida lõpmatuseni.

Kui Toyota rallibaas asub Kesk-Soomes Jyväskyläs, siis mõne aasta eest liigutas ka tegelikult Saksamaal baseeruv Hyundai oma testimiskeskuse Soome. M-Sport testib oma Ford Puma Rally1-autosid alaliselt Inglismaal Cumbrias asuvas peakorteris.

Kuna aga nendel teedel saab konkreetse MM-etapi jaoks testida vaid loetud arv kordi, siis ülejäänud testimine on piiratud. See sunnib meeskondi osalema rahvuslikel rallidel, mis on võimalikult sarnased eesootava MM-ralliga.

Näiteks Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen osalevad sel nädalal Hispaanias La Nucia rallil, kuid hooaja jooksul on sama moodi teistes riikides võistelnud ka ülejäänud Toyota ja Hyundai sõitjad. Tegi ju Ott Tänak kaasa tänavu Rally Estonial, mis polnud MM-etapp, kuid kahjuks jäi tema sõit karmi avarii tõttu üürikeseks.

Christian Loriaux Foto: DUFOUR FABIEN / Hyundai Motorsport

Loriaux' sõnul on reeglid sundinud meeskondi looma oma asfalt- ja kruusakatseid, mis ei aita kaasa suurele eesmärgile – säästa loodust ja raha.

«Ma arvan, et testimiseeskirjad tuleks üle vaadata, et raha säästa ja mitte teha näidisrallisid, kuhu kõik peavad nädalaks kohale minema, et läbida 100 km katseid. See on raha raiskamine,» ütles Loriaux DirtFishile.

Ralliportaali andmeil oleks vähetõenäoline näha Rally1-autosid rohkem kohalikel võistlusel, kui näiteks senist 21 päeva testimisreeglit lõdvendataks.

Eraldi jutt on seotud Rally1-autode muutusega, kui neilt võidakse eemaldada hübriidajam. Kuigi mitmed sõitjad on võtnud sel teemal sõna ja arvavad, et uue hooaja alguseni on sellise muudatuse tegemiseks jäänud liiga vähe aega, siis Loriaux ei ole seda meelt.

«Ma ei usu, et peaksime rohkem testima ilma hübriidita. Kui üldse, siis mõnes mõttes on ilma hübriidita lihtsam. Kindlasti pole auto nii keerukas ja seadistusi on lihtsam teha. Nii et ma ei ütleks, et me vajame rohkem testipäevi, kui hübriid ära võetakse,» arvas Loriaux.