Soomel polnud õnne, vastamisi minnakse ainult Putini-meelsete riikide koondistega

Euroopa vutiliitu (UEFA) on palju kritiseeritud selle eest, et agressorriigi Venemaa režiimi toetav Valgevene saab osaleda suures jalgpallis. Soome jalgpalliliidu peasekretär Marco Casagrande peab nendega mängimist väga keeruliseks. «See, et UEFA lubab Valgevenel turniiril osaleda, tundub Soome koondise ja jalgpalliliidu jaoks arusaamatu,» ütles Casagrande Soome Jalgpalliliidu veebilehel.

Ta jätkas: «UEFA on pannud meid väga raskesse olukorda, sundides meid mängima Valgevenega. Kui me ei mängi, ootavad meie koondist ja liitu sanktsioonid. Kompromissiks on see, et mängud toimuvad neutraalsel väljakul.»

Soome naiste koondise peatreener Marko Saloranta on samal meelel. «Väga kurb, et Valgevene on meie grupis. Mind teeb kurvaks ka see, et saame mängida ainult kaks korda kodupubliku ees, mis on meile väga oluline,» sõnas Saloranta, vahendab Iltalehti.

Ka teised kaks grupikaaslast on «silma paistnud» agressorriigi toetamisega. Näiteks Serbia, kelle koondist peetakse turniiri eel alagrupi tugevaimaks, hakkas aasta alguses tühistama Putini režiimi vastaste venelaste elamislubasid. Ungari asus suvel laskma Venemaa ja Valgevene tööliseid Euroopa Liidu siseturule. Need on üksikud näited

Naiste Rahvuste liiga alagrupimängud toimuvad järgmisel aastal enne suvist EM-finaalturniiri. Hiljuti Aleksandra Ševoldajeva näol uue peatreeneri saanud Eesti naiskond kuulub C-divisjoni ehk kõige madalamasse liigasse, alagrupis madistatakse Iisraeli ja Bulgaariaga.

Eelmisel Rahvuste liiga hooajal lõpetas Eesti oma alagrupi teisena. Seljataha jäeti Kasahstan ja Armeenia. Grupi võitis Iisrael, kellele Sinisärgid kaotasid 0:5 ja 1:4.