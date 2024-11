USA – Eesti naiste korvpalli päästerõngas või…?

Viimane kümnend on möödunud nii, et iga võit võrdub väikese imega. Miraakleid on ametlikes mängudes täpselt üks: 2021. aasta 11. novembril EM-valikmängus alistati 72:69 Suurbritannia. Võistkond, kes eelnenud EMil lõpetas neljanda kohaga. Asjaosalised tõdesid, et ega nad ise ka täpselt ei tea, kuidas säärane üllatus sepistati.