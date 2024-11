Kodust hooaega kohutavalt alustanud valitsev Eesti meister palkas uue välismaalase

Selverist lahkus hooaja varases faasis sidemängija Ivan Markovic. Vahepeal dirigeeris meeskonna rünnakut 19-aastane Tristan Urb, aga nädalavahetusel Jekabpilsi ja Daugavpilsi Ezerzeme vastu teeb tõstetööd 204 cm pikk Dosanjh.

Selveri peatreener Andre Toobal ütles, et uue mängumehe liitumise juures mängis olulist rolli meeskonna rünnakuliider Lincoln Williams, kes on samuti austraallane. «Dosanjh oli klubita, aga treenis Euroopas. Tal on soovi korral võimalik lahkuda, aga loodame, et ta jääb kauemaks,» rääkis Toobal võrkpalliliidu pressiteenistusele.

Pärast Markovici lahkumist oli meeskonnas vaid üks side, mistõttu oli trenni raske teha, kuid nüüd on see mure lahendatud.

Peatreeneri sõnul on Dosanjh'l tugevad liidriomadused. «Klassi on tal palju, aga tal on pallitrennidest paus sees ja eks see võtab aega, kui ta oma mängu päriselt leiab. Juba praegu on näha, et ta saab oma asjadega hakkama ja suudab ka meeskonda juhtida. Ta annab meile kindlasti palju juurde. Nädalavahetusel Lätis peaks ta saama juba mängida ja saame hakata uue koosseisuga harjuma,» sõnas Toobal.

Nädalavahetuseks on küsimärgi all Williamsi osalemine, kes sai põlve süsti. «Esimeses mängus Jekabpilsi vastu mõtleme, kellega ja kuidas peale läheme, mäng Daugavpilsiga võiks olla hea ettevalmistus kolmapäevaseks eurosarja mänguks, mis on hetkel prioriteet,» rääkis Toobal. Selver võõrustab kolmapäeval CEV Challenge Cupi teises ringis Bukaresti Rapidit (Rumeenia).

Lisaks Markovicile pidi meeskond hakkama saama ka välismaalasest keskblokeerija Ian Parishita, kellel oli probleeme viisaga. Toobal ütles, et Parish naaseb lähiajal meeskonna juurde.

Koduse hooaja alguses kõik mängud kaotanud Selver on Cronimeti liigas viimasel kohal. Nad on seni teeninud vaid ühe punkti, kui kaotasid 2:3 Võru Barrusele.